برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

حجز برشلونة مقعده في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام فالنسيا 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب مستايا، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأحرز فيران توريس هاتريك بالدقائق 3 و17 و30، فيما أحرز فيرمين لوبيز هدف بالدقيقة 23.

وأضاف لامين يامال الهدف الخامس لبرشلونة بالدقيقة 59 من أحداث المباراة.

وكان الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، قرر وضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف البرسا على مقاعد البدلاء في مواجهة فالنسيا.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

تشكيل فالنسيا ضد برشلونة

حراسة المرمى: ديميتريفسكي.

خط الدفاع: آرونس، موسكيرا، ياريك، دياخابي.

خط الوسط: بيبيلو، خوان فاسكيز، دييجو لوبيز.

خط الهجوم: فيران بيريز، تينيس، عمر صادق.

وكان نادي برشلونة، حقق رقمًا مميزًا، خلال مواجهة فالنسيا، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب الميستايا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني، برباعية دون رد من توقيع فيران توريس "هاتريك" في الدقائق 3 و17 و30، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 23.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة منذ موسم 2004-2005 على الأقل، سجل 4 أهداف في أول 30 دقيقة لأول مرة في مباراة خارج أرضه في أي مسابقة.



يذكر أن آخر مواجهة بين برشلونة وفالنسيا، والتي كانت الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 7-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

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