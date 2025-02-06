ريال سوسيداد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على أوساسونا 2-0 (صور)

تأهل فريق ريال سوسيداد إلى نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على خصمه أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

سجل هدفي ريال سوسيداد اندير بارينتشيا وبرايس مينديز في الدقائق 21 و31.

جدير بالذكر أن أوساسونا يلعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أليخاندرو كاتينا.

تشكيل ريال سوسيداد ضد أوساسونا

في حراسة المرمى: ريميرو

في خط الدفاع: ايلوستوندو – زوبيلديا – نايف أكرد – موثوث

في خط الوسط: كوبو - زوبيمندي – مارلين – منديز – بارينتيخا

في خط الهجوم: أويارزابال.

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد إجراء قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2024 /2025.

وحدد الاتحاد الإسباني، موعد إجراء قرعة نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام القرعة في قاعة "لويس أراجونيس" بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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