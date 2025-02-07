كلاسيكو محتمل، الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا، انتهت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2024/25، مساء الخميس، حيث وصلت 4 فريق إلى مرحلة نصف النهائي.

وتمكن أتلتيكو مدريد من الحصول على أولى بطاقات التأهل إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا سهلًا على خصمه خيتافي، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ربع النهائي، مساء الثلاثاء.

وتغلب ريال مدريد على ليجانيس، بثلاثية لهدفين في إطار المرحلة نفسها من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

كما فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد مساء الخميس.



واختتمت المنافسات بفوز كاسح لصالح برشلونة على فالنسيا، في ملعب الأخير، بخمسة أهداف دون رد.

الجدير بالذكر أن حامل لقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا، أتلتيك بلباو قد ودع المنافسات من دور الـ16 على يد أوساسونا.

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

ريال سوسيداد

برشلونة

ومن المحتمل أن تشهد قرعة نصف النهائي كلاسيكو أو ديربي بين برشلونة وريال مدريد أو ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

وحجز برشلونة مقعده في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام فالنسيا 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب مستايا، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأحرز فيران توريس هاتريك بالدقائق 3 و17 و30، فيما أحرز فيرمين لوبيز هدف بالدقيقة 23.

وأضاف لامين يامال الهدف الخامس لبرشلونة بالدقيقة 59 من أحداث المباراة.

وكان الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، قرر وضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف البرسا على مقاعد البدلاء في مواجهة فالنسيا.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

تشكيل فالنسيا ضد برشلونة

حراسة المرمى: ديميتريفسكي.

خط الدفاع: آرونس، موسكيرا، ياريك، دياخابي.

خط الوسط: بيبيلو، خوان فاسكيز، دييجو لوبيز.

خط الهجوم: فيران بيريز، تينيس، عمر صادق.

وكان نادي برشلونة، حقق رقما مميزا، خلال مواجهة فالنسيا، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب الميستايا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني، برباعية دون رد من توقيع فيران توريس "هاتريك" في الدقائق 3 و17 و30، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 23.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة منذ موسم 2004-2005 على الأقل، سجل 4 أهداف في أول 30 دقيقة لأول مرة في مباراة خارج أرضه في أي مسابقة.



يذكر أن آخر مواجهة بين برشلونة وفالنسيا، والتي كانت الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 7-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

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