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رياضة

منتخب الناشئين يواجه النجوم وديا اليوم استعدادا لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر الناشئين مواليد 2008، يوم الأربعاء، الفريق الأول بنادي النجوم، في مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب مشروع الهدف، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين مباراة ودية ثانية مع أحد أندية دوري ب، يوم السبت المقبل 15 فبراير، ثم تغادر بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008، صباح اليوم التالي مباشرة في طريقها إلى المغرب، للمشاركة في الدورة الودية بالمغرب.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

إنطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق أمس الأربعاء معسكر منتخب مصر تحت 17 سنة، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المغربية أواخر الشهر المقبل.

 

30 لاعبا في معسكر منتخب الناشئين

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة 30 لاعبًا، للانضمام للمعسكر المغلق الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

وشهد المعسكر انضمام 7 لاعبين محترفين ضمن القائمة التي اختارها أحمد الكاس، هم أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك (دارمشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلي الإيطالي)، جاريو وصفي (أمستردام إف سي الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سي براجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي) وعمر عبد العظيم (ليمان إف سي السويسري).

ووصل المحترفون السبعة أمس الثلاثاء للانضمام للمعسكر، حيث استقبلهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

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منتخب الناشئين منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 النجوم ملعب مشروع الهدف بطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة أحمد الكأس علاء نبيل

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22 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين ببطولة أمم إفريقيا تحت17 عاما

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