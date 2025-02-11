أول رد مصري على مقترح ترامب بشأن تخصيص أرض لسكان غزة

أكدت مصادر مصرية: أن مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت-في نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية منذ قليل.

موقف مصر من مقترح تخصيص أرض للفلسطينيين

وأضافت المصادر: أن مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر.

ضمان بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم

وتابعت: مصر تشدد على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم



استياء مصري بسبب تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين

وشددت على أن مصر تبدي استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية.

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