بالقاضية ممكن، يوفنتوس يخطف فوزا قاتلا أمام آيندهوفن دوري في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة يوفنتوس الإيطالي، أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب أليانز ستاديوم، في ملحق دوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم ليوفينتوس سجله اللاعب وستون مكيني في الدقيقة 34، ثم تعادل إيندهوفن في الدقيقة 56، عن طريق إيفان بيريسيتش.

ثم خطف اللاعب مبينجولا هدف الفوز الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.



كان الفريقان قد تقابلا بالفعل في مرحلة دور المجموعة بالجولة الأولى، حيث انتهت المباراة بفوز السيدة العجوز بنتيجة (3-1).

أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة ايندهوفن، والذي جاء كالتالي:



ماكيني يسجل هدف يوفنتوس أمام آيندهوفن، فيتو

تشكيل يوفنتوس أمام آيندهوفن

يدخل فريق يوفنتوس مباراته أمام آيندهوفن بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو، وياه، جاتي، فيجا، ليويد كيلي، لوكاتيلي، دوجلاس لويز، نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز، مواني.

تشكيل آيندهوفن أمام يوفنتوس

فيما دخل فريق آيندهوفن الهولندي مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

بينيتيز، ليديزما، فلامينجو، أوبيسبو، ماورو جونيور، صيباري، جيردي شوتن، فيرمان، بيريسيتش، لوك دي يونج، لانج.

تأتي المباراة بين يوفنتوس وايندهوفن ضمن ملحق دور الـ 16 من دوري الأبطال بعدما خرج الفريقان من ترتيب أول 8 فرق في دور المجموعة (مرحلة الدوري).

النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا

وينص النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا على تأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول وحتى الثامن مباشرة إلى دور الستة عشر بينما تلعب الأندية من التاسع وحتى الـ 24 ملحق لتحديد الفرق الثمانية الأخرى في دور الـ16.

ويعود يوفنتوس وايندهوفن للتواجه في دوري أبطال أوروبا من جديد بعدما لعبا في مرحلة الدوري في أليانز ستاديوم، وفاز وقتها اليوفي 3-1.

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