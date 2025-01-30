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رياضة

ليفربول يتلقى أول خسارة في دوري أبطال أوروبا أمام أيندهوفن 2/3 وحالة طرد

ليفربول وأيندهوفن،
ليفربول وأيندهوفن، فيتو

انتهت مباراة ليفربول أمام مضيفه ونظيره أيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-2 لأصحاب الأرض، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وأيندهوفن وحالة الطرد

أحرز هدفي ليفربول، كودي جاكبو في الدقيقة 28 من ضربة جزاء وهارفي إليوت في الدقيقة 40، بينما سجل باكايوكو هدف أيندهوفن الأول في الدقيقة 35 وتعادل المغربي إسماعيل صيباري في الدقيقة 45 وأحرز بيبي هدف الفريق الهولندي الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتعرض نالو لاعب ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 87 بعد عرقلة مهاجم أيندهوفن المنفرد بمرمى الريدز.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق أيندهوفن الهولندي إلى الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول لمباراة أيندهوفن

ودفع سلوت مدرب الريدز بعدد من العناصر البديلة في تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن، وإراحة عناصره الأساسية وعلى رأسهم محمد صلاح، هداف الفريق، والذي خرج من قائمة الفريق للمباراة.

تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، أندرو روبرتسون، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ماكنيل، واتارو إندو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: فريدريكو كييزا، جايدين دانس، كودي جاكبو.

وضمت دكة بدلاء ليفربول: جاروسن ديفيز، كون دويرتي، مابايا، نالو، موريسوننوريس، مورتون، نيوني.

 

 

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