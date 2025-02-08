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رياضة

كولو مواني يحقق رقما قياسيا مع يوفنتوس

كولو مواني،فيتو
كولو مواني،فيتو

نجح فريق يوفنتوس في خطف فوزًا قاتلًا على حساب مضيفه كومو، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وواصل الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم يوفنتوس، تأهله مع يوفنتوس بعدما هز شباك كومو على استاد، لحساب منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

وتمكن مواني من تسجيل الهدف الأول بعدما حصل على تمريرة من جونزاليس لينطلق ويسدد كرة قوية في الشباك بالدقيقة 34، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبذلك، سجل راندال للمباراة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف حتى الآن (هدف ضد نابولي، ثنائية في إمبولي، ثنائية في كومو).

وذكرت شبكة "أوبتا"، أن مواني بهدفه ضد كومو، أصبح أول لاعب في يوفنتوس ينجح في تسجيل هدفا على الأقل في أول 3 مباريات له بالدوري الإيطالي وذلك بعصر احتساب الفوز بـ3 نقاط (موسم 1994-1995).

وانضم مواني للسيدة العجوز خلال ميركاتو الشتاء قادما من باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة الجافة (من دون بند شراء) حتى نهاية الموسم الجاري

 

وتقدم كولو مواني ليوفنتوس بالدقيقة 34، قبل أن يتعادل الحسن دياو لكومو في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 89، عاد مواني ليسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء، ويمنح البيانكونيري انتصارًا بشق الأنفس على كومو الذي تفوق طوال اللقاء على اليوفي.


واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليوفي في الوقت القاتل، بعد خروج متهور من حارس كومو بوتيز على جاتي لحظة تسديد رأسية، تقدم مواني للتسديد ونجح في مضاعفة النتيجة بهدف ثان بالدقيقة 89.

وضرب المدافع دوسينا العارضة في الدقيقة 90، بعدما ارتقى ليتابع عرضية برأسية تصدت لها العارضة ومنعت التعادل القاتل.

وبهذا الانتصار، يواصل "السيدة العجوز" سلسلة نتائجه الإيجابية، محققًا فوزه الثاني على التوالي في المسابقة.

ورفع اليوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الرابع بالدوري الإيطالي،فيما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة بالمركز الخامس عشر.

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الدوري الإيطالي باريس سان جيرمان راندال كولو مواني فريق يوفنتوس

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