أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحةً أن الامتحان سيتضمن 46 سؤالًا، تشمل 44 سؤالًا اختيارًا من متعدد وسؤالين مقاليين، مع توزيع الأسئلة على مستويات معرفية مختلفة تشمل البسيطة والمتوسطة والعليا.

النماذج الاسترشادية لامتحان الكيمياء 2025

وأكدت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على شكل الأسئلة ونمط الامتحان من خلال النماذج الاسترشادية المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وقناة "مدرستنا 3".

وتعد هذه النماذج محاكاة حقيقية لمواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 من حيث عدد الأسئلة وتوزيعها ونوعيتها.

أهمية النماذج الاسترشادية في الاستعداد للامتحان

وتهدف هذه الخطوة إلى طمأنة الطلاب ومساعدتهم على التدرب على شكل الامتحان النهائي، مما يسهم في تحسين مستوى الاستعداد والتحصيل، ويمنحهم ثقة أكبر في مواجهة امتحانات الثانوية العامة 2025.

وللاطلاع على النماذج الاسترشادية وأحدث التعليمات، يمكنكم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو متابعة قناة "مدرستنا 3" للحصول على كل جديد.



جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، شهد نظام امتحانات الثانوية العامة في مصر العديد من التغييرات والتطويرات، بهدف تحقيق العدالة في التقييم وقياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديث نظام التقويم بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والمعايير الدولية في التقييم.

وفي هذا السياق، تحرص الوزارة على توضيح شكل الامتحانات للطلاب قبل موعدها بوقت كافٍ من خلال النماذج الاسترشادية، والتي تساعدهم على التدرب على نمط الأسئلة والتعرف على مستوى الصعوبة والتوزيع النسبي للمحتوى الدراسي في الامتحان.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا للجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية، حيث تم إدخال نظام الاختيار من متعدد في العديد من المواد، إلى جانب الأسئلة المقالية التي تقيس مهارات التحليل والاستنتاج. كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى طمأنة الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا قبل الامتحانات المصيرية.

وفي ضوء ذلك، يعتبر إعلان مواصفات امتحان الكيمياء 2025 خطوة مهمة لمساعدة الطلاب على وضع خطة مذاكرة فعالة، والتركيز على الجوانب المطلوبة وفقًا لمعايير التقييم الجديدة، مما يسهم في تحقيق نتائج أفضل واستعداد أقوى للامتحانات.



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