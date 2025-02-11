الثلاثاء 11 فبراير 2025
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التعليم تُصدر ضوابط جديدة لتسكين الطلاب في المدارس

تسكين الطلاب بالفصول
تسكين الطلاب بالفصول

تسكين الطلاب بالمدارس، أصدرت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة لتسكين الطلاب بالمدارس بمختلف أنواعها ومراحلها التعليمية، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

ضوابط التسكين الجديدة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسكين الطلاب بالفصول تصاعديًا، بدءًا من الصفوف الدنيا إلى الصفوف العليا، من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية.

ويبدأ تسكين الطلاب من الدور الأرضي بكل مبنى، ويُراعى تسكين طلاب ذوي الإعاقة الحركية في الدور الأرضي لتسهيل حركتهم.

ويقوم مدير المدرسة بإعداد خطة لتسكين الطلاب بالفصول، ويتم اعتمادها من الإدارة التعليمية التابعة لها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب مراعاة التعليمات والضوابط والقواعد المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة للتربية الخاصة.

أهمية ضوابط تسكين الطلاب بالفصول

وتأتي ضوابط تسكين المدارس الجديدة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة مدرسية آمنة لأبنائها الطلاب، واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة لهم من المخاطر، ومن بينها السقوط من الأدوار المرتفعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وحزم، ومتابعة تنفيذها بشكل صارم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط تسكين الطلاب في المدارس والفصول الدراسية للعام الدراسي 2025، حيث تم وضع خطة دقيقة لضمان توزيع الطلاب في الفصول بطريقة منظمة وفقًا للعدد المحدد لكل فصل، وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الصحية والتعليمية.

وأوضح مصدر في وزارة التربية والتعليم أن هذه الضوابط تشمل تحديد الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية بشكل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، مع الالتزام بكافة المعايير الصحية من حيث التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تسكين الطلاب بالمدارس حسب المناطق الجغرافية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات كل مرحلة تعليمية، من أجل تسهيل عملية الانتقال وتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية.

وتأتي ضوابط تسكين المدارس الجديدة في إطار الجهود المستمرة لوزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

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