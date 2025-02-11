وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره القطري لبحث تعزيز التعاون الثنائي

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع سعد بن علي الخرجي رئيس السياحة في قطر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر وقطر في مجال السياحة وخاصة لدفع مزيد من حركة السياحة البينية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

وجاء هذا اللقاء في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها شريف فتحي إلى دولة قطر للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والمقرر انعقادها غدًا بمدينة الدوحة، وكذلك للمشاركة بعد غد في المؤتمر المصاحب بعنوان "السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم".

وخلال اللقاء ناقش وزير السياحة والآثار مقترح عمل برامج سياحية تكاملية بين البلدين تستهدف جذب السائحين من مختلف دول الشرق الأقصى وخاصة اليابان والصين، بحيث تجمع هذه البرامج بين أكثر من منتج سياحي لزيارة مدينتي القاهرة والدوحة معًا من خلال برنامج سياحي واحد.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للجانب القطري إلى مصر برئاسة سعد بن علي الخرجي، يتم خلالها تنظيم قافلة سياحية مهنية Professsional Road Show لبحث سبل آليات تنفيذ هذه البرامج السياحية على أرض الواقع بالتنسيق مع وبحضور ممثلي القطاع السياحي الخاص في مصر وقطر، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الطيران.

وتناول اللقاء أيضًا بحث آليات التعاون في مجال التدريب المشترك وخاصة للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الضيافة والفندقة.

الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير

كما تطرق للحديث إلى المتحف المصري الكبير وخاصة في ظل التشغيل التجريبي الذي تشهده قاعات العرض الرئيسية به، حيث حرص شريف فتحي على تقديم الدعوة لرئيس قطر للسياحة لزيارة المتحف خلال زيارته القادمة لمصر.

ومن جانبه، أبدى وزير قطر للسياحة عن ترحيبه وقبوله لهذه الدعوة الكريمة، معربًا عن شغفه بزيارة المتحف الذي وصفه بالصرح العظيم.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.