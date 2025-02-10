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أخبار مصر

وفد من السياحة والآثار يناقش سبل تنشيط منتج السياحة البيئية

وفد وزارة السياحة
وفد وزارة السياحة والآثار

شارك المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية، في زيارة ميدانية لمحافظة أسوان برفقة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لـ السياحة البيئية، وإكرامي الأباصيري مدير عام محميات المنطقة الجنوبية، والدكتور شريف بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

تنشيط منتج السياحة البيئية

يأتي ذلك في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتنفيذ رؤية وزارة السياحة والآثار والعمل على تطوير المنتجات السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وجعله المقصد الأكثر في العالم من حيث التنوع السياحي.


وتهدف الزيارة للعمل على تنشيط السياحة البيئية المستدامة بالتعاون ما بين جهات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، واهتمام وزارتي السياحة والآثار والبيئة بتقييم البنية التحتية البيئية والاستعداد لدى المجتمع المحلي لتطوير هذا المنتج السياحي المتميز.

مستهدفات الدولة المصرية لتطوير منتج السياحة البيئية

وخلال الزيارة التقى الوفد مع عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، حيث استعرض الوفد مستهدفات الدولة المصرية لتطوير منتج السياحة البيئية، ولاسيما التركيز على سياحة مشاهدة الطيور في أسوان وبحيرة ناصر، حيث أنها تعد نقطة هامة على المسارات العالمية لهجرة الطيور  القادمة من أوروبا والمناطق الشمالية، وإفريقيا والمناطق الجنوبية، كما تم استعراض الفرص والتحديات التي تواجه هذا المنتج السياحي.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ أسوان على استعداد محافظة أسوان للتعاون مع الوزارات المعنية والجمعية المصرية لحماية الطبيعة من أجل النهوض بهذا المنتج السياحي المستدام الذي يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية.

تنظيم صيد الطيور في بحيرة ناصر والمجتمع المحلي

كما التقى الوفد بعدد من سكان مدينة أسوان المعنيين بتنظيم صيد الطيور في بحيرة ناصر والمجتمع المحلي العامل في السياحة البيئية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق حول آليات تنظيم الصيد بشكل مستدام يخدم جميع الأطراف.

وخلال هذه اللقاءات، تم مناقشة وتحديد الرؤى والأهداف المشتركة والتي تتمثل في أهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي والتوازن ما بين أصحاب المصلحة المختلفين، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة التدفقات السياحية وجذب شرائح جديدة من السائحين ذوي إنفاق عالي، هذا بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لسكان وشباب مدينة أسوان وتحقيق التنمية المستدامة بها.
 

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