وزير السياحة والآثار يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة خطط وآليات آوجه التعاون المستقبلية.

التعاون بين مصر واليابان في المجالات الأثرية

وأكد وزير السياحة والآثار عن سعادته وتقديره البالغ للعلاقات القوية التي تربط بين مصر واليابان وأوجه التعاون المتميزة والمثمرة بينهما والتي تتجلى في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ومنها السياحة والآثار.

وحرص وزير السياحة والآثار على تقديم الشكر للحكومة اليابانية على استمرار جهودها وتعاونها مع الحكومة المصرية في إنجاز هذه المشروعات الهامة منها مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أحد النماذج الناتجة عن ثمرة هذا التعاون الثنائي.

وأكد الوزير على حرص الوزارة واستعدادها الكامل لأى مقترحات من شأنها أن تساهم في تعزيز مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة على المستوى السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر، ومناقشة آليات جذب مزيد من هذه الحركة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الحديث المتحف المصري الكبير وما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبي، وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف وموعد هذا الافتتاح الذي يترقبه العالم كله والذي سيكون بتشريف فخامة رئيس الجمهورية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشمل الاحتفالية عددًا من الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها لعدة أيام متتالية في إطار الاحتفالية.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وقد تطرق اللقاء للحديث أيضًا عن المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" والمقرر افتتاحه خلال شهر مارس القادم في محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو ويستمر حتى سبتمبر 2025، حيث تم الإشارة إلى أهمية هذا المعرض في الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر داخل اليابان وخاصة لمنتج السياحة الثقافية ولا سيما في ظل شغف الشعب الياباني بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

كما تم الإشارة إلى ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع مؤسسة اليابان للسياحة (الجاتا).

ومن جانبه، تحدث السفير عن شغف الشعب الياباني بزيارة مصر، لافتًا إلى أن زيارتها والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة هي حلم لدى الكثيرين من الشعب الياباني.

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