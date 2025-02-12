الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، ثاني جلسات استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة مستأنف حدائق القبة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب إعلامية شهيرة.

 

القبض على كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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