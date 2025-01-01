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محافظات

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه رجل خمسينى (صور)

فريق طبي بجامعة أسيوط
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري

نجح فريق طبي، بوحدة جراحات الوجه والفكين والرقبة، التابعة لقسم الجراحة العامة، بمستشفي الإصابات الجديد -جامعة أسيوط؛ في استخراج حجر صخري من داخل وجه مريض بالغ من العمر (٥٠) عامًا، وذلك بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء أداء عمله بإحدى المناطق الحجرية، بواحدة من محافظات صعيد مصر.

صحة أسيوط تشن حملة مفاجئة على المستشفيات لمتابعة الخدمات وتقييم الأداء

مستشفى الإصابات الجديد -جامعة أسيوط

وتمكّن الفريق من إصلاح أنسجة الخد، والفم، والبلعوم، وعمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وهو ما يعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسجل إنجازات جامعة أسيوط في القطاع الطبي.

 

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو

ويُشير هذا النجاح؛ إلي ما تحظي به المستشفيات الجامعية من ثقة كبري، وسُمعة طيبة؛ لدي المواطنين المترددين عليها؛ وما تقدمه من خدمات صحية فائقة الجودة، والكفاءة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الإصابات الجامعي الجديد، والدكتور محمد حسن عثمان رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والرقبة بالمستشفي.

رئيس الجامعة يوجه الشكر للفريق الطبي، لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة والخطيرة

وقدم رئيس الجامعة؛ الشكر للفريق الطبي، لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة، والخطيرة، والتي عكست مهارة الفريق الجراحى، وحرصه علي التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ المريض، وسرعة التعامل مع الحالة منذ اللحظة الأولى لاستقبالها، موجهًا بتوفير الرعاية الصحية للمريض حتى يتماثل للشفاء التام، مشيدًا بكفاءة، وتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط من أطباء وتمريض، والتي تعمل بكامل جاهزيتها؛ لخدمة آلاف المرضي بمختلف محافظات الصعيد.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو1
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو1

إصابة بالغة لرجل خمسينى أثناء أداء عمله بإحدى المناطق الحجرية في اسيوط

وكان مستشفي الإصابات الجامعي الجديد؛ استقبل مريضًا يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء أداء عمله بإحدى المناطق الحجرية، والذي نتج عنه تطاير قطعة حجرية كبيرة ارتطمت بوجه المصاب، وتسببت في حدوث تهتك بأنسجة الشفاه العلوية، واستقرت داخل أنسجة الخد الأيمن، مسببةً جروح بالغة؛ بالخد الأيمن، وقناة الغدة النكافية اليمنى، وسقف الحلق والبلعوم، كما تسبب فى كسور متعددة بعظام الوجنة اليمنى، والفك السفلى.

وحدة جراحات الوجه والفكين والرقبة

وتمكّن الفريق الطبي، بوحدة جراحات الوجه والفكين والرقبة؛ من تحضير المريض، والتدخل السريع؛ لإجراء جراحة عاجلة بعد عمل التجهيزات اللازمة، والإسعافات الأولية، ونجح الفريق في إصلاح أنسجة الخد، والفم، والبلعوم، مع استقرار الحالة الصحية للمريض بشكل جيد جدًا، ويتم تجهيز المريض لمرحلة جراحية لاحقة؛ لتثبيت كسور الوجه.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو2
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو2

و تشكّل الفريق الجراحي، برئاسة الدكتور محمد حسن عثمان رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والرقبة، والطبيب محمد رمضان أحمد المدرس المساعد بالقسم، والطبيب أحمد محمد حسين المعيد بالقسم، والطبيب مصطفى فزارى الطبيب المقيم بالقسم، وتكون فريق التخدير من الطبيب أحمد حمدى، والطبيب زكريا أحمد الأطباء المقيمين بالقسم.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو3
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مريض،فيتو3

مستشفى الإصابات الجامعي تعد واحدة من مستشفيات جامعة أسيوط؛ المجهزة وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة

وتعد مستشفى الإصابات الجامعي؛ واحدة من مستشفيات جامعة أسيوط؛ المجهزة وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة؛ لخدمة ضحايا الحوادث التي تقع في نطاق محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، وتسهم المستشفي بدورها؛ في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة في مستشفى متخصص؛ لمعالجة مُصابي الحوادث، والإصابات الطارئة، والحالات الحرجة.

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