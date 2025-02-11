إصابة شاب في حريق مصنع كرتون بالدقهلية

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بإختناق علي اثر نشوب حريق بمصنع كرتون في الدقهلية على طريق جمصة الطريق الجديد.

نشوب حريق في مصنع كراتين بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع كراتين علي طريق جمصة الطريق الجديد.

إصابة شاب باختناق إثر الحريق

وبالفحص تبين نشوب حريق بمصنع كرتون وإصابة محمد على محمد عبد المعطى 19 سنة من بلقاس باختناق وتم نقله مستشفى جمصة لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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