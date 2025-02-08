السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق نشب فى مصنع كرتون بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب فى مصنع كرتون بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع كرتون بمركز منيا القمح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع كرتون مكون من طابق واحد بإحدى قرى مركز منيا القمح.

حريق نشب فى مصنع كرتون بالشرقية 

وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وتم محاصرة كرات اللهب واخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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