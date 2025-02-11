غدًا، إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بوزارة التربية والتعليم غدا الأربعاء.

إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

وبشأن موعد إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، فمن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم غدا الأربعاء المقبل الموافق 12 فبراير.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

معلم مساعد مادة الرياضيات، فيتو

وحول خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

شروط التقديم لمسابقة معلم مادة الرياضيات

وعن شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، تتضمن ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ.

المؤهل: مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

التقدير: ألا يقل عن مقبول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.