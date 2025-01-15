خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات.. الشروط والأوراق المطلوبة.. أسباب الرفض بموقع بوابة الوظائف الحكومية.. والمواعيد والمؤهلات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل.

وحول خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

أسباب رفض الأوراق بموقع بوابة الوظائف الحكومية

وتنوعت أسباب رفض الأوراق ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة 68 بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان بنسبة 27 بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلًا على 2 بالمائة وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الاقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

شروط التقديم لمسابقة معلم مادة الرياضيات

وعن شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، تتضمن ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

مستوى المؤهل:*مؤهل عال

المؤهل:*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات إنجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي

التقدير: ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياضيات

وعن المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياضيات:

الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح وإرشادات أثناء التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.



يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه، حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

المحافظات المطلوبة بها وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المحافظات المطلوبة بها التعيين في المحافظات والإدارات التعليمية الآتية:

معلم مساعد مادة رياضيات، فيتو

معلم مادة الرياضيات محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (إدفو - كوم أمبو - نصر)

معلم مادة الرياضيات محافظة الأقصر بالإدارة التعليمية (القرنة)

معلم مادة الرياضيات محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -نجع حمادي -أبو تشت -قفط)

معلم مادة الرياضيات محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (سوهاج -جرجا -طما -البلينا)

معلم مادة الرياضيات محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط -منفلوط -القوصية -البدارى -الفتح)

معلم مادة الرياضيات محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط -المنيا -بنى مزار)

معلم مادة الرياضيات محافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (اهناسيا -الواسطى -ناصر)

معلم مادة الرياضيات محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (سنورس -اطسا -طامية)

معلم مادة الرياضيات محافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور -نويبع)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (شلاتين -حلايب)

معلم مادة الرياضيات محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة -سيوة -البنجر -برانى)

معلم مادة الرياضيات محافظة دمياط بالإدارة التعليمية (كفر سعد)

معلم مادة الرياضيات محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (المطرية -غرب المنصورة - تمى الأمديد- بلقاس)

معلم مادة الرياضيات محافظة بورسعيد بالإدارة التعليمية (بحر البقر)

معلم مادة الرياضيات محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (قلين - بيلا- سيدى سالم - الحامول)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (وادى النطرون - أبو المطامير - مركز كفر الدوار)

معلم مادة الرياضيات محافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية(شرق الأسكندرية - العامرية - برج العرب - العجمى - المنتزه أول -المنتزه ثان)

معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة)

معلم مادة الرياضيات محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (أشمون - السادات)

معلم مادة الرياضيات محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب - أبو صوير)

معلم مادة الرياضيات محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (منيا القمح- بلبيس - ديرب نجم - الصالحية الجديدة)

معلم مادة الرياضيات محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شرق شبرا الخيمة- شبين القناطر- الخانكة - الخصوص)

معلم مادة الرياضيات محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (أوسيم -البدرشين - العياط - الحوامدية - الصف - أطفيح - الواحات البحرية)

معلم مادة الرياضيات محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر - المرج- الزاوية- دار السلام- المقطم- التبين - عين شمس - البساتين -حلوان)

مواعيد التقديم لوظائف التربية والتعليم

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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