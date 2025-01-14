الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/  في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل. 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم وظيفة معلم مساعد

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