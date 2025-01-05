إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالقرب من قرية مسطروه، على الطريق الدولي الساحلي.

وهرعت 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين بالفحص إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم التخصصي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفى، موجها الدكتور أحمد حواس مدير المستشفى بتقديم كافة الرعاية الطبية والاسعافات اللازمة للمصابين.

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