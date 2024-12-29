محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى جمصة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مستشفى جمصه للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة طبية ورعاية لائقة للمرضى والمترددين، وذلك بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.

تجهيز غرفة الأشعة والبدء في تشغيل جهاز المقطعية الجديد

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من تجهيز غرفة الأشعة والبدء في تشغيل جهاز المقطعية الجديد الذي يعمل بالمستشفى لأول مرة ليمثل إضافة لأدوات عمل المستشفى ويوفر خدمة طبية لم تكن موجودة لتبدأ مع أول أيام العام الجديد لتخفيف العبء عن المواطنين والمترددين على المستشفى.

الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة

كما أكد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة، وانشاء العناية المركزة والحضانة للأطفال، وأكد أنها تتم في إطار خطة لتطوير واستحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفى وزيادة الخدمات الطبية فيها والاهتمام بالمرضى وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم.





وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، وأكد على توفير الرعاية والعناية بهم

توفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة

وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات.

دعم مستشفى جمصة لتوفير الخدمات الطبية

من جانبه قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة: إن الأجهزة المشار إليها لم تكن موجودة في المستشفى من قبل وتم دعمها لتوفير الخدمات الطبية، وأكد أنه لولا الدعم المتميز من محافظ الدقهلية للمستشفى وغيرها من القطاعات، وأنه يجري العمل للبدء في تشغيل هذه الاجهزة، في إطار سعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

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