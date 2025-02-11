تيك توك تكشف عن خصائص الأمان بالمنصة خلال اليوم العالمي للإنترنت الآمن

بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، كشفت منصة تيك توك، عن أبرز تطورات خصائص السلامة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مجتمعها.

خاصية الرسائل المباشرة

أوضحت تيك توك أن من بين هذه الخصائص "الرسائل المباشرة Direct Messages" التي تتيح للمستخدمين التحكم بمن يمكنه مراسلتهم، مع توفرها فقط لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر، وهي أيضًا إحدى الخصائص التي يمكن للوالدين تقييدها أو إيقافها عبر خاصية "الإقتران العائلي Family Pairing"، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة خيارات متقدمة لإدارة التعليقات، بما في ذلك خاصية "تصفية التعليقات Filtering Comments"، التي تمنح المبدعين إمكانية إنشاء قائمة مخصصة بالكلمات المحظورة، ليتم حجبها تلقائيًا عن أي تفاعل على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

قالت ملاك جعفر، مديرة التوعية والشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا انه تم تصميم حلول الأمان في تيك توك لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها، فمثلا تتيح ميزة "الإقتران العائلي Family Pairing" للآباء دورًا فعالًا في توجيه تجربة أبنائهم، من خلال تقليل التعرض للمحتوى غير الملائم وتعزيز الاستخدام المتوازن للمنصة.

إدارة وقت الشاشة

كما تساهم أداة "إدارة وقت الشاشة Screen Time Management"، في تعزيز العادات الرقمية الصحية عبر أوقات محددة يومية لاستخدام التطبيق، وجدولة فترات استراحة، وعرض لوحات معلومات النشاط، وتعزز هذه التحسينات إجراءات حماية المستخدمين الأصغر سنًا من خلال إعدادات خصوصية افتراضية وقيود على المحتوى، مما يضمن تجربة أكثر أمانًا ووعيًا عند التفاعل مع المنصة.

أشارت الى مواصلة المنصة تطوير حلولها الأمنية عبر تحديثات مستمرة وشراكات استراتيجية ومبادرات توعوية، لضمان بيئة آمنة تتيح للمبدعين التعبير عن أنفسهم والتواصل والاستفادة من المحتوى الترفيهي بأسلوب مسئول.

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