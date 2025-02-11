خبيرة: التباين يسيطر علي أداء الأسواق الخليجية بضغط تأثيرات قرارات ترامب

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء البورصات الخليجية خلال جلسة منتصف الأسبوع، ومازال التباين يسيطر علي أداء الأسواق الخليجية .

ففي المملكه العربية السعودية

استهل المؤشر الرئيسي الجلسة علي انخفاض بنسبة 0.41% وهي تقدر ب 52 نقطة ليصل إلي 12420 نقطة وسط قيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.45% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل إلي 7465 نقطة بقيم تداول تجاوز 55 مليون دينار

وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، ففي دبي ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.62%وهي تقدر ب 33نقطة ليصل إلي 5293نقطة

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% وهي تقدر بـ 19نقطة ليصل إلي 9649 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم.

تداولات الأسبوع الماضى

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أسبوعا من الارتباك في الأسواق العالمية تبعها ارتباك في الأسواق الخليجية والإقليمية، حيث استمر التأثير السلبي على معنويات المستثمرين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادم، بشأن السيطرة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب وإصلاح اقتصاده بمجرد نقل الفلسطينيين إلى مكان آخر.



ففي الكويت



تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% في جلسة الخميس مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.3% و0.9% على التوالي.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.5% محققًا ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي بورصة قطر



تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة طفيفة بلغت 0.4% في جلسة الخميس متأثرًا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.9% وسهم كهرباء وماء بنسبة 2.4% بعد إعلانها عن انخفاض أرباحها بنسبة 9% إلى 1.4 مليار ريال في عام 2024.



وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.5% ليسجل أول خسارة أسبوعية منذ شهر.



وفي الإمارات

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الخميس ليتنازل عن أعلى مستوياته في عام كامل بضغط من انخفاض سهم أبوظبي الأول 1.5% بعد إعلان نتائجه المالية، إذ أعلن البنك عن صافي ربح بلغ 4.2 مليار درهم في الربع الرابع بزيادة 4% على أساس سنوي وكان هذا انخفاضًا حادًا عن الربع الثالث، عندما ارتفعت الأرباح بنسبة 46%.



وفي جلسة الجمعة تباين أداء الأسواق الإماراتية وارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.24% إلى مستويات 9586 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق دبي بشكل طفيف إلى مستويات 5238 نقطة.



وفي السوق السعودي



صعد مؤشر السوق السعودية تاسي خلال تداولات الأسبوع 0.15%وأغلق عند مستوى 12433 نقطة بدعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات رغم خسائر الأسهم المدرجة بنحو 6.77 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وسجلت القيمة السوقية للسوق تراجعًا بنحو 25.4 مليار ريال 6.77 مليار دولارمقارنة بالأسبوع الماضي إلى 10.25 تريليون ريال بانخفاض 0.24%،و بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية،خلال الأسبوع 31.86 مليار ريال بحجم 1.48 مليار سهم عبر 2.29 مليون صفقة.

وارتفع 13 قطاعًا في السوق السعودية بقيادة قطاع المواد الأساسية الذي صعد 0.83% وزاد قطاع الاتصالات 0.76% وقطاع البنوك 0.54%، فيما تراجع أداء باقي القطاعات، والتي تصدرها قطاع المرافق العامة بـ2.53% وقطاع الطاقة 0.49%

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