حملة مكبرة لرفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز دمياط

تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في جولة ميدانية رافقها خلالها اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان.

حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع والميادين بقري ومراكز دمياط

سير العمل في أول أيام الحملة المكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير الحاويات وصناديق القمامة، وإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، وتوعية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وذلك بناءًا على توجيهات محافظ دمياط.. نائب محافظ دمياط تتابع ميدانيًا أول أيام الحملة المكبرة لإزالة المخلفات الصلبة من المراكز والوحدات المحلية.

وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وذلك بالتعاون مع إدارتى المتابعة والمركبات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

نائب محافظ دمياط تتابع عدد من المواقع داخل مركز دمياط مثل منطقة "المينا، وشط جريبة، والسنانية"، التي يتم فيها نقل المخلفات

حيث تفقدت نائب محافظ دمياط، عدد من المواقع داخل مركز دمياط مثل منطقة "المينا، وشط جريبة، والسنانية"، التي يتم فيها نقل المخلفات، وذلك لرفع كفاءة جميع الشوارع، والميادين العامة، وعدم تراكم أي مخالفات بها.

وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، كما أشادت بجهود العاملين في الوحدات المحلية والمراكز المشاركة في الحملة، ودعتهم إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاحها.

وأكدت أيضًا على أهمية هذه الحملة، وضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة لجميع المواطنين.

نائب محافظ دمياط تتابع الحملة المكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع والميادين

ودعا "السكرتير العام" جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالبيئة، مؤكدًا على أن النظافة هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.

من جانبه، أشار "مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام" إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي يتم تنفيذها بصفة دورية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الحملة التي بدأت اليوم بمركز ومدينة دمياط وتستمر حتى ٢٤ فبراير الجاري في جميع الوحدات المحلية، تستهدف إزالة جميع المخلفات الصلبة وتنظيف وتطهير الحاويات وصناديق القمامة، وإزالة الاشغالات والتعديات على الأرصفة من المراكز والوحدات المحلية وتجميعها ونقلها إلى مصنع أبو جريدة، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

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