نائب محافظ دمياط تشارك بمؤتمر تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال (صور)

شاركت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بالنيابة عن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بفاعلية مؤتمر تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال المقام بالغرفة التجارية بدمياط.

تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يشارك فيه رؤساء ١٠ غرف تجارية علي مستوى الجمهورية

وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بعدد من محافظات الجمهورية، " الشرقية، البحيرة، بورسعيد، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر،سوهاج وقنا ".

كما اجتمعت المهندسة شيماء الصديق مع رؤساء الغرف التجارية وأعربت عن سعادتها بالمشاركة بهذا المؤتمر المتمثل في تدشين مجلس اقتصادي خاص بالسيدات والذي يعكس اهتمام كافة أجهزة الدولة بملف تمكين ودعم المرأة، وأكدت على دعم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الكامل للغرفة وأعمالها ومبادراتها، واختتمت الاجتماع بتوقيع تذكار للغرفة التجارية بدمياط.

تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بدمياط المقام بالغرفة التجارية

نائب المحافظ تهنئ الغرفة التجارية وسيدات الأعمال بها على تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال دمياط

وأعقبها، البدء في فاعليات مؤتمر تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، الذي استهلته نائب محافظ دمياط بالقاء كلمة، وأكدت خلالها عن دعم المحافظة الكامل لهذا الحدث البارز مقدمة تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط للحاضرين ، كما هنأت الغرفة التجارية بدمياط وسيدات الأعمال بها على تدشين المجلس الاقتصادى لسيدات أعمال دمياط.

وذلك فى إطار قرار الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيل مجالس اقتصادية بجميع فروع الغرف بمحافظات الجمهورية، فى خطوة تعكس مدى الايمان بقدرات المرأة والنجاحات التى حققتها على المستوى الاقتصادى وكافة المستويات، حيث جاءت تلك الاستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والتى تعيش حاليًا عصرها الذهبي بفضل وجود قيادة سياسية حكيمة وواعية تؤمن بدور المرأة داخل المجتمع.

رسوم الشعب التجارية

وأعرب رئيس الغرفة التجارية بدمياط امتنانه للدور الذي تقدمه القيادة السياسية بالمحافظة لدعم وتمكين المرأة المصرية وخاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت دعم كبير للمرأة، واوضح أن الغرفة التجارية بدمياط تعد المشارك رقم ١٢ بالمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية، كما أعلن عن اصدار مبادرة الغرفة التجارية والتي تعد الاولى من نوعها وهي اعفاء السيدات الأرامل من رسوم الشعب التجارية.

وفي سياق متصل، تقدمت الدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر والترحيب بنائب محافظ دمياط ورئيس الغرفة التجارية بدمياط ورؤساء الغرف التجارية المشاركين بالفاعلية، واستعرضت دور المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال والذي بدء أول تشكيل له عام ٢٠١٥ بمحافظة الإسكندرية موضحة أن المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال يلعب دورًا رائدًا لمساعدة السيدات فى إقامة مشروعاتهن وأعمالهن والتيسير عليهن كافة الإجراءات، وخلق قنوات للتواصل لها على المستويين المحلى والدولى، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع لدى السيدات وتطوير مهاراتهن من خلال تنفيذ عدد من البرامج الداعمة لذلك وإنشاء حضانات للأعمال المبتكرة علاوة خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهن.

وخلال فاعليات المؤتمر، تم عرض مقطع مصور يوضح مجالات الاستثمار المتنوعة بمحافظة دمياط، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمتمثلة في كوبري دمياط الحضاري على مساحة ٢٠٠٠م٢ ويتضمن عدد من القاعات والساحات الخارجية لاقامة معارض ومؤتمرات وانشطة ترفيهية وموقع على مساحة ٧ فدان على النيل بمدينة رأس البر لاقامة نادي تجديف ومطاعم وموقع على مساحة حوالي ٦٠٠ م٢ لاقامة فندق سياحي بمدينة رأس البر وموقع على مساحة حوالي ١٠٠٠٠ م٢ لاقامة مطعم سياحي على النيل مقابل مدينة رأس البر ، وعدد من المحلات بسوق الجملة بشطا المقام على مساحة ٩,٥ فدان وساحتين لاقامة مصنع الثلج ومصنع لتعليب الاسماك، موقع على مساحة حوالي ٥٠٠ فدان لاقامة منتجع سياحي بمنطقة بر الضهرة، موقعين كل منهما على مساحة ١٧ فدان لاقامة منطقة سكنية ترفيهية تجارية.

وفي نهاية المؤتمر تقدم الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية لتسليم درع الغرفة التجارية للدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وقد تسلمته نيابة عنه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، كما تم تسليم درع الغرفة التجارية بدمياط للدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، ولرؤساء الغرف التجارية بمحافظات الشرقية، البحيرة، بورسعيد، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر، سوهاج، وقنا.

وعلى هامش المؤتمر، تابعت المهندسة شيماء الصديق المبادرات والأفكار المقترحة من الحاضرين لدعم الاستثمار بمحافظة دمياط مؤكدة على ترحيب المحافظة بالمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم .

وفي ختام المؤتمر، شهدت نائب محافظ دمياط توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.