الثلاثاء 11 فبراير 2025
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قافلة طبية مجانية بإدارة برج العرب الطبية فى الإسكندرية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بإدارة برج العرب الطبية فى الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية علي مدار يومين فى وحدة قرية ١٤ بإدارة برج العرب الطبية، والتي تبعد ١٦ كم عن أقرب مستشفي ببرج العرب.

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يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية (باطنة-أطفال-نسا-جراحة-أسنان-تنظيم أسرة) من خلال العيادات المتنقلة والعيادات داخل الوحده وشارك فيها ٤٢ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على  ٤٨٦ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم،كما تم تحويل ٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلة إجراء ١٥٨  تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و١٠٥ تحاليل بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ١٧٨ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٢٩٣ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

 

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مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية برج العرب الطبية حياة كريمة الدكتور خالد عبد الغفار الفريق أحمد خالد وكيل وزارة الصحة الدكتورة غادة ندا الدكتورة رشا جبريل

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