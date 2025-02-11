الثلاثاء 11 فبراير 2025
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نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات العبور الجديدة

أمين غنيم
أمين غنيم

تفقد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق رافقه المهندس أحمد عمران والمهندس أحمد على مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم حمادي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق،  ومسئولي الجهاز المشروعات القومية بمدينة العبور الجديدة

 

وأكد الدكتور المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة الموقف العام للمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة حيث قدم عرضًا شاملًا يوضح سير العمل في مختلف المشروعات.
 

وتفقد امين غنيم للمشروعات المختلفة بالمدينة استهلها بتفقد تنفيذ محطة محولات العبور الجديدة 6 لمتابعة سير العمل وضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة والسلامة.

 وأكد خلال الزيارة على أهمية المحطة في تعزيز شبكة الكهرباء ودعم التوسع العمراني بالمدينة مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية لضمان تشغيلها في الموعد المحدد.
 

كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تعرقل تقدم العمل مؤكدًا أن المشروع يعد محورًا أساسيًا في تحسين كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية بالمدينة ووجه الفرق الهندسية والفنية بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والتقنية الحديثة لضمان تشغيل المحطة بأعلى كفاءة مما يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات السكنية المستقبلية.
 

وتفقد أعمال ترفيق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة بمنطقة الأمل سابقًا حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز حول مراحل تنفيذ المشروع ومدى تقدم الأعمال وتم استعراض جهود الجهاز في توفير البنية التحتية بما يشمل شبكات المياه والصرف وذلك في إطار خطة الهيئة لإنجاز ملف التقنين 

كما  على أهمية الإسراع في مشروعات ترفيق الأراضي المضافة مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وإنهاء إجراءات التسليم للسادة الملاك وفق القواعد المنظمة لضمان الاستفادة الكاملة من الأراضي ودفع عجلة التنمية بالمدينة.


وخلال جولته أشاد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا  أهمية تكثيف العمل لاستكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.
 

وفي ختام جولته أعرب المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق عن رضاه عن سير الأعمال والتقدم المحقق في المشروعات الجاري تنفيذها مشيدًا بجهود الفرق الهندسية والفنية في الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة كما أكد على أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والحرص على سرعة إنجاز المشروعات بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية ويوفر الخدمات اللازمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تطوير المدن الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

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التنمية المستدامة الإسكان جهاز مدينة العبور الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة العبور
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