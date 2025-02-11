حكم قضائي ضد شاب بتهمة ابتزاز فتاة في المنوفية

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمعاقبة شاب، بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد فتاة باستخدام صور وفيديوهات لها مقابل تحصيل أموال منها، مما دفعها إلى إنهاء حياتها بقرص غلة "قرص حفظ الغلة".

حكم قضائى ضد شاب لابتزاز فتاة فى المنوفية

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستدراجها وقامت بارسال له صور خاصة وفيديوهات، وبعد فترة طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه الصور والفيديوهات عبر شبكة الانترنت، إلا الفتاة رفضت الانصياع لتهديداته، فقام المتهم بإرسال بعض الصور الخادشة إلى أصدقاء الفتاة تنفيذا لتهديده، مما اضطرها إلى دفع مبالغ مالية له.

وأوضحت التحقيقات أنه مع إصرار المتهم على التربح من الفتاة وطلب أموال إضافية قامت الفتاة بشراء حبة الغلال وأنهت حياتها.

وبالقبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

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