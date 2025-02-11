السيطرة على حريق داخل عقار سكني بمنطقة حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق اندلع في شقة بعقار سكني في حلوان.

حريق داخل عقار سكنى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد اندلاع حريق في شقة داخل عقار سكنى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر والسيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

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