الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة يتكلف أكثر من 53 مليار دولار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن إعادة إعمار قطاع غزة يتكلف أكثر من 53 مليار دولار.

وزير الخارجية يعلن استضافة مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة

والأسبوع الماضي، أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة أن مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى خلال زيارته إلى تركيا،  إن مصر خصصت ميناء ومطار العريش لتلقي المساعدات إلى غزة من كل دول العالم.

إعادة إعمار قطاع غزة 

وأكد أن عبور 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا أمر ضروري، مشددًا بإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأوضح أن تنفيذ اتفاق غزة يجب أن يتزامن مع نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية، كما طالب بتوفر الإرادة السياسية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وركز على أن الرؤية المصرية تتضمن أن يكون وقف إطلاق النار في غزة وقفا مستداما.

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