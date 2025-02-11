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أخبار مصر

برودة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

درجات الحرارة اليوم، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين وتحذر من عدم استقرار الجو


ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وذلك على فترات متقطعة.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود  طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

 

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