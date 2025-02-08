السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

مركز شرطة اطسا، فيتو
مركز شرطة اطسا، فيتو

أصيب  6 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية الضو – شدموه،  بدائرة قسم شرطة أطسا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي أطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة 6 أشخاص بحادث سير في الفيوم

وتلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، بطريق قرية، الضو - شدموه، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

  وتبين إصابة 6 أشخاص،  بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على المركبة،  ما أدي إلي انقلابها في نهر الطريق، وتسبب في وقوع إصابة جميع ركابه، وتم نقل المصابين إلي مستشفي أطسا المركزي، لتلقي العلاج.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير فني لفحص المركبة، وتحديد مسئولية قائدها عن الحادث، وإعداد تقرير بحالة المركبة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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