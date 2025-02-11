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رياضة

الدوري المصري، الزمالك يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

الدوري المصري، تقدم نادي الزمالك على فاركو بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في شباك فاركو عن طريق أحمد جمال مدافع الأخير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

وانطلقت مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جروس مدرب الزمالك
جروس مدرب الزمالك

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران الأمس، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز جروس وجهازه المعاون على بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام فاركو، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق أمس ببرج العرب استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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