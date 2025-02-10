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رياضة

على خطى الجزيري، إدارة الزمالك تبحث عن حل لأزمة ميشالاك

ميشالاك
ميشالاك

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن رد فعل مجلس الإدارة بعد ما قرر كونراد ميشالاك الغياب عن تدريبات الفريق الأول واستعداده لتقديم شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مستحقاته المتأخرة.

وغاب ميشالاك عن مران الزمالك من بداية يوم أمس، وأخطر الزمالك ببدء إجراءات فسخ تعاقده وتقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المصدر إن إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة ميشالاك بشكل ودي كي لا يدخل النادي في أزمة جديدة في الفيفا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تسعى للتواصل مع ميشالاك ودفع مستحقاته المتأخرة مع استمراره في الفريق في ظل عدم التعاقد مع لاعب أجنبي بدلا من البولندي.

ويسعى الزمالك لحل أزمة ميشالاك على طريقة أزمة الجزيري الذي  هدد من قبل بالتوجه لفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة قبل أن يدفع الزمالك جزء منها للاعب ليستمر مع الفريق.

وفي السطور التالية نعرض أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد غيابه عن التدريبات واستعداده لتقديم شكوى في الفيفا ضد الزمالك. 

 

أرقام كونراد ميشالاك مع الزمالك 

خاض ميشالاك 14 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 525 دقيقة. 

وساهم ميشالاك خلال ال14 مباراة في هدفين فقط، بواقع صناعة هدفين الأول في الكونفدرالية والثاني في الدوري الممتاز. 

فيما ينص العقد المبرم بين ميشالاك والزمالك، على تقاضي البولندي 800 ألف دولار خلال موسمه مع الأبيض. 

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن المساهمة التي قدمها ميشالاك مع الزمالك تساوي 400 ألف دولار. 

 

المستحقات المتأخرة لـ كوندرا ميشالاك مع الزمالك 

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة للبولندي كونراد ميشالاك 727 ألف دولار، أي أن اللاعب تقاضى ما يقرب من 73 ألف دولار فقط منذ انطلاق الموسم.

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