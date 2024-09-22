الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان

حثّت الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".



وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت أن "عشرات" الطائرات الحربية شنّت "غارات واسعة" ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية"، وذلك في تصريحات بعيد الثامنة مساء (17:00 غرينيتش).

وأضاف هاغاري: "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية".

وفي وقت سابق السبت، أكد الجيش أنه أصاب آلاف قاذفات الصواريخ وأهدافا أخرى لحزب الله في لبنان.

جدير بالذكر أن تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي مستمر منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، الأمر الذي أجبر عشرات آلاف السكان في الجانبين على النزوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.