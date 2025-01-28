الثلاثاء 28 يناير 2025
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مدير تعليم دمياط يترأس لجنة المقابلات بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

لجنة المقابلات بمبادرة
لجنة المقابلات بمبادرة "1000 مدير مدرسة

ترأس "ياسـر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار الدفعة الثانية من مبادرة "1000 مدير مدرسة".

وتقدم للمقابلة 20 من المعلمين المؤهلين والطموحين لتولي مناصب قيادية في المدارس.

وتضمنت شروط الالتحاق بالمبادرة مجموعة من المعايير الصارمة التي تضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة التغيير وتحقيق التميز في مجال التعليم.

 

"وكيـــل الـوزارة": أبرز شروط الالتحاق بالمبادرة، هي أن يكون المتقدم وكيل مدرسة حاصلًا على تقييم أداء "كفء"

 

 

وأوضح "وكيـل الوزارة" أن أبرز شروط الالتحاق بالمبادرة، هي أن يكون المتقدم وكيل مدرسة حاصلًا على تقييم أداء "كفء" على مدار ثلاث سنوات ويجب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وبدنيًا خاليًا من الأمراض المزمنة بالإضافة الي إتقان استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج مايكروسوفت وأن يتمتع المتقدم بمهارات قيادية قوية ورؤية واضحة للتطوير الإداري.

المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة بدمياط
المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة بدمياط

 

 

 

 "عمـــاره": المبادرة الرئاسية تهدف إلى تطوير القيادات التربوية من خلال تأهيل وتدريب كوادر جديدة

 

وأشار "عماره" إلى أن المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" تهدف إلى تطوير القيادات التربوية من خلال تأهيل وتدريب كوادر جديدة من القادة التربويين ورفع كفاءة العملية التعليمية عبر اختيار قادة قادرين على تحقيق التميز والابتكار في المدارس بالإضافة إلي تلبية احتياجات المجتمع من خلال اختيار قادة يمتلكون رؤية واضحة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

وأضاف، انه سيتم اختيار المتقدمين الناجحين في المقابلات الشخصية للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف لتأهيلهم لتولي منصب مدير مدرسة.

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