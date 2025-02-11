محافظ الأقصر يفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، ويستمر حتى 20 فبراير الجارى، ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

معرض ديارنا في الأقصر 2025

شهد الافتتاح اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد خليل العمارى وأمانى الشعولى عضوي مجلس النواب.

ويضم المعرض 32 منفذ عرض(بايكة)، ويعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة منصة أيادى مصر بقيادة حياة عبد الرحيم ووحدة تكافؤ الفرص وجهاز شباب الخريجين ( مركز التدريب الحرفى) بقيادة نورا أحمد عثمان ووحدة السكان بقيادة رجاء شوقى، و عدد من المحافظات.

وأكد محافظ الأقصر أن إقامة معرض «ديارنا» بالمحافظة للحرف اليدوية والتراثية يأتي بدعم وزارة التضامن الأجتماعى برئاسة الدكتورة مايا مرسى لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، وذلك في إطار الحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

وأشار " عمارة" إلى جهود مديرية التضامن الأجتماعى لإنجاح المعرض بالتعاون مع الجهات المنوطة بهدف تحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

يذكر أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.

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