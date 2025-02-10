الأقصر تفوز بجائزة الاتحاد الأفريقي الآسيوي كأول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ

أعلن الاتحاد الأفريقي الآسيوي رسميًا فوز مدينة الأقصر بجائزة AFASU الذهبية، لتصبح أول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث.

جاء هذا التتويج بعد منافسة قوية مع ثلاث مدن عالمية أخرى، حيث حظيت الأقصر بتأييد لجنة تحكيم دولية مكونة من 43 خبيرًا عالميًا، نظرًا لإدارتها المتميزة، وتواصلها الفعال مع المجتمع المحلي، ومكانتها التاريخية والثقافية الفريدة.

اجتماع رسمي للتحضير لحفل التتويج العالمي

واستقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، برئاسة الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد، وذلك للإعلان عن الجائزة وبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم حفل التتويج العالمي.

جاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للاتحاد، محمد عثمان، الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، تريستا تسونج، عضو اللجنة العليا للتحكيم، والتي حضرت خصيصًا من شرق آسيا للمشاركة في الاجتماع.

ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالحفل، الذي يُنتظر أن يكون حدثًا عالميًا استثنائيًا، بمشاركة شخصيات دولية بارزة في مجالات الثقافة، التراث، والسياحة، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية وإعلاميين عالميين، مما سيعزز من مكانة الأقصر على الساحة الدولية.

معايير الفوز ودور محافظ الأقصر

أوضح الدكتور حسام درويش أن اختيار الأقصر لهذه الجائزة المرموقة جاء بعد تقييم دقيق وفقًا لمعايير متعددة، أبرزها، الإدارة الفعالة والمتميزة للمدينة، التواصل القوي مع المجتمع المحلي وقطاع السياحة، الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتنميته.

وأشار إلى أن المهندس عبد المطلب عمارة لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، بفضل إدارته الحكيمة وتواصله المستمر مع الأهالي وقطاع السياحة، وهو ما أكّدته استطلاعات الرأي الدولية. كما أعرب عن سعادته بانضمام الأستاذ محمد عثمان إلى عضوية الاتحاد ولجنة تحكيم جوائز AFASU الذهبية.

الأقصر على خريطة السياحة العالمية

أكد اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للاتحاد، أن هذا التتويج العالمي سيسهم في تعزيز مكانة الأقصر عالميًا، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والوطني. كما أعلن عن خطة الاتحاد لتنظيم سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار عامين، خلال فترة حمل الأقصر للقب، تحت رعاية محافظ الأقصر.

من جانبه، أوضح محمد عثمان أن هذا الحدث سيمثل نقطة تحول كبرى في الترويج للسياحة الثقافية، متوقعًا زيادة أعداد السياح بنسبة تتجاوز 35% بعد الحفل، خاصة مع التغطية الإعلامية الدولية الشاملة التي سيوفرها الاتحاد.

تحضيرات مكثفة لحفل التتويج

في ختام الاجتماع، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشددًا على أن محافظة الأقصر ستسخر جميع إمكانياتها لضمان نجاح الحفل. وقد تم الاتفاق على إقامة الحدث خلال أحد الأيام بين 13 و16 أبريل المقبل، بعد عيد الفطر المبارك.

ولتأمين أعلى مستويات التنظيم، أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة إشراف خاصة برئاسته شخصيًا، تتألف من ثلاثة أعضاء من الاتحاد الأفريقي الآسيوي، ثلاثة أعضاء من ديوان عام محافظة الأقصر.

وستتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على جميع التفاصيل التنظيمية لضمان أن يكون الحفل بمستوى يليق بمكانة الأقصر العالمية.

إشادة دولية بمكانة الأقصر

من جانبها، أعربت تريستا تسونج، عضو اللجنة العليا للتحكيم، عن إعجابها الكبير بمدينة الأقصر، مؤكدة أنها صوتت لصالح المدينة بعد تأكدها من استيفائها لجميع معايير الجائزة. كما عبرت عن سعادتها بزيارة الأقصر للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تابعت العديد من المواد الإعلامية عن المدينة قبل اتخاذ قرارها.

الأقصر تستعد لاستقبال العالم

وتعد جائزة AFASU الذهبية واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والتراث، ويؤكد هذا التتويج على المكانة الفريدة التي تتمتع بها الأقصر كإحدى أعظم المدن التاريخية والثقافية في العالم.

وتستعد الأقصر لاستضافة حدث عالمي غير مسبوق، يرسّخ مكانتها في قلب المشهد الثقافي والسياحي الدولي، ويؤكد ريادتها كعاصمة خالدة للتاريخ والحضارة.

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