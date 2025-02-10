الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأقصر تفوز بجائزة الاتحاد الأفريقي الآسيوي كأول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ

لقاء وفد رسمي رفيع
لقاء وفد رسمي رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي الآسيوي

 أعلن الاتحاد الأفريقي الآسيوي رسميًا فوز مدينة الأقصر بجائزة AFASU الذهبية، لتصبح أول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث. 

جاء هذا التتويج بعد منافسة قوية مع ثلاث مدن عالمية أخرى، حيث حظيت الأقصر بتأييد لجنة تحكيم دولية مكونة من 43 خبيرًا عالميًا، نظرًا لإدارتها المتميزة، وتواصلها الفعال مع المجتمع المحلي، ومكانتها التاريخية والثقافية الفريدة.

 

اجتماع رسمي للتحضير لحفل التتويج العالمي

 واستقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، برئاسة الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد، وذلك للإعلان عن الجائزة وبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم حفل التتويج العالمي.

 

جاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للاتحاد، محمد عثمان، الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، تريستا تسونج، عضو اللجنة العليا للتحكيم، والتي حضرت خصيصًا من شرق آسيا للمشاركة في الاجتماع.

ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالحفل، الذي يُنتظر أن يكون حدثًا عالميًا استثنائيًا، بمشاركة شخصيات دولية بارزة في مجالات الثقافة، التراث، والسياحة، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية وإعلاميين عالميين، مما سيعزز من مكانة الأقصر على الساحة الدولية.

 

معايير الفوز ودور محافظ الأقصر

 أوضح الدكتور حسام درويش أن اختيار الأقصر لهذه الجائزة المرموقة جاء بعد تقييم دقيق وفقًا لمعايير متعددة، أبرزها، الإدارة الفعالة والمتميزة للمدينة، التواصل القوي مع المجتمع المحلي وقطاع السياحة، الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتنميته.

وأشار إلى أن المهندس عبد المطلب عمارة لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، بفضل إدارته الحكيمة وتواصله المستمر مع الأهالي وقطاع السياحة، وهو ما أكّدته استطلاعات الرأي الدولية. كما أعرب عن سعادته بانضمام الأستاذ محمد عثمان إلى عضوية الاتحاد ولجنة تحكيم جوائز AFASU الذهبية.

الأقصر على خريطة السياحة العالمية

أكد اللواء حسام بدر الدين، الأمين العام للاتحاد، أن هذا التتويج العالمي سيسهم في تعزيز مكانة الأقصر عالميًا، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والوطني. كما أعلن عن خطة الاتحاد لتنظيم سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار عامين، خلال فترة حمل الأقصر للقب، تحت رعاية محافظ الأقصر.

من جانبه، أوضح محمد عثمان أن هذا الحدث سيمثل نقطة تحول كبرى في الترويج للسياحة الثقافية، متوقعًا زيادة أعداد السياح بنسبة تتجاوز 35% بعد الحفل، خاصة مع التغطية الإعلامية الدولية الشاملة التي سيوفرها الاتحاد.

تحضيرات مكثفة لحفل التتويج

في ختام الاجتماع، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشددًا على أن محافظة الأقصر ستسخر جميع إمكانياتها لضمان نجاح الحفل. وقد تم الاتفاق على إقامة الحدث خلال أحد الأيام بين 13 و16 أبريل المقبل، بعد عيد الفطر المبارك.

ولتأمين أعلى مستويات التنظيم، أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة إشراف خاصة برئاسته شخصيًا، تتألف من ثلاثة أعضاء من الاتحاد الأفريقي الآسيوي، ثلاثة أعضاء من ديوان عام محافظة الأقصر.

وستتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على جميع التفاصيل التنظيمية لضمان أن يكون الحفل بمستوى يليق بمكانة الأقصر العالمية.

إشادة دولية بمكانة الأقصر

من جانبها، أعربت تريستا تسونج، عضو اللجنة العليا للتحكيم، عن إعجابها الكبير بمدينة الأقصر، مؤكدة أنها صوتت لصالح المدينة بعد تأكدها من استيفائها لجميع معايير الجائزة. كما عبرت عن سعادتها بزيارة الأقصر للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تابعت العديد من المواد الإعلامية عن المدينة قبل اتخاذ قرارها.

الأقصر تستعد لاستقبال العالم

وتعد جائزة AFASU الذهبية واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والتراث، ويؤكد هذا التتويج على المكانة الفريدة التي تتمتع بها الأقصر كإحدى أعظم المدن التاريخية والثقافية في العالم.

وتستعد الأقصر لاستضافة حدث عالمي غير مسبوق، يرسّخ مكانتها في قلب المشهد الثقافي والسياحي الدولي، ويؤكد ريادتها كعاصمة خالدة للتاريخ والحضارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر الاتحاد الافريقي الاسيوي عاصمة الثقافة والتاريخ معبد حتشبسوت

مواد متعلقة

أبطال منتخب مصر والقلعة الحمراء يدعمون مرضى أورام الأقصر

وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس أول أيام الفصل الدراسي الثاني

افتتاح سوق اليوم الواحد بقرية المريس في الأقصر
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

مصرع وإصابة شخصين سقطوا من أعلى سقالة بالقليوبية

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

منوعات

المزيد

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين 10-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة فى 12 سلعة غذائية بعد إعلان التضخم السنوى خلال يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى  أعلى المناصب

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

المزيد
الجريدة الرسمية