أبطال منتخب مصر والقلعة الحمراء يدعمون مرضى أورام الأقصر

شهدت مستشفى الأورام في الأقصر زيارة ضمت النجوم عبد الستار صبرى، وأسامة عرابي والنجم حسام حسن نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لزيارة ودعم الأطفال محاربين السرطان، تضامنا منهم مع الأطفال المرضى.

نجوم النادي الاهلي يدعمون مرضى السرطان بأورام الأقصر

ودعم نجوم المنتخب المصرى والنادى الاهلى، بالتعاون مع شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب مرضي السرطان في مستشفى الأورام لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى المختلفة.



والتقى كل من عبد الستار وعرابي وحسن، بالأطفال المرضى وتحدثوا معهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم، ومن أجل تحقيق الشفاء، بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتى تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويا وأنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.



أكد نجوم المنتخب المصري والنادى الاهلي، أن مستشفى الأورام لعلاج سرطان الأطفال تجربة ناجحة بكل المقاييس في صعيد مصر بتجهيزاتها الطبية العالمية والتى تعد إعجازا شعبيا وهندسيا وطبيا، موجها التحية لادارة المستشفى، و شفاء أورام الأقصر على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول الى تحقيق الانجازات فى مختلف المجالات.

وعبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة، لمستشفى الأورام للسرطان في الأقصر، مشيدين بدور المستشفى، والتى تعد تجهيزاتها نموذج للأمل والإنسانية من خلال التصميم الرائع، خاصة قسم الأطفال الذى يعطى طاقة إيجابية كبيرة للمرضي بالإضافة إلى أنها أحد أهم المؤسسات العلاجية صديقة للبيئة.



واعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، عن سعادته بالزيارات المتكررة من لاعبي الكرة، نجوم المنتخب المصري لإسعاد أطفال المستشفى بشتى الطرق، موجها الشكر للنجوم عبد الستار صبرى، أسامة عرابي، والكابتن احمد حسن، وكذلك شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب على زيارتهم ودعمهم للمرضى بأورام الأقصر، مما يساهم في رفع معنوياتهم والتى تنعكس عليهم في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية.



وأكد فؤاد، على أن الأثر الطيب لهذه الزيارات، التى تزيد من معدلات الاستجابة للشفاء بشكل قوي، كما يحفز العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من المجهودات لخدمة المرضى وزيادة نسب الشفاء.

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