خطة الأوقاف في رمضان.. مبادرات ومشروعات دعوية خلال أيام الشهر الكريم.. التوسع باستضافة العلماء والمفكرين بالمساجد.. مهام جديدة للواعظات.. وتوجيهات خاصة من الأزهري لقيادات الوزارة

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق خطة دعوية متكاملة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية مع قيادات الوزارة بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الأنشطة الدعوية والتوعوية خلال الشهر الفضيل.

وعُقدت هذه الاجتماعات على مدى أيام متتابعة، حيث جرى خلالها بحث مختلف الجوانب التنظيمية والفنية لضمان تنفيذ خطة متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية، كما تم استعراض مقترحات جديدة لتوسيع نطاق البرامج الدعوية وتعزيز أثرها في الشهر الكريم.

خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماعات أهمية تطوير البرامج الدعوية بما يلبي احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق عددًا من المبادرات والمشروعات الدعوية الجديدة خلال شهر رمضان 2025.

كما وجّه بالعمل على إثراء الملتقى الفكري الرمضاني من خلال استضافة عدد من العلماء والمفكرين، إلى جانب تنظيم ملتقيات مخصصة للوافدين بمحتوى مترجم إلى عدة لغات، وملتقى خاص بذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، ومبادرة "قادرون باختلاف"، مع توفير الترجمة بلغة الإشارة ومطبوعات بلغة برايل بالتنسيق مع الأزهر الشريف.

وفي سياق متصل، شدد وزير الأوقاف على تكثيف القوافل الدعوية بمختلف المحافظات، بما فيها المحافظات الحدودية، لدعم التوعية الدينية وتعزيز التواصل مع المواطنين، مع إطلاق برامج موجهة للشباب في الجامعات والمدارس، والأطفال داخل المساجد، بهدف تقديم محتوى دعوي يناسب كل فئة عمرية. كما سيتم إطلاق حملة نظافة للمساجد استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

دور واعظات الأوقاف خلال شهر رمضان

كما اجتمع وزير الأوقاف مع واعظات الوزارة لمناقشة خطتهن الدعوية خلال رمضان، مؤكدًا أهمية دورهن في توعية مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفتيات والشباب.

ووجّه الوزير بالاستمرار في المقارئ الإلكترونية والدروس عبر المنصات التفاعلية، مثل برنامج زووم، مع التركيز على موضوعات الصيام، وأحكام المرأة، وتنمية الوعي الديني لدى الفتيات، إضافةً إلى تقديم دروس للأطفال والمراهقين حول معاني القرآن الكريم والسيرة النبوية والأخلاق الإسلامية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطتها الدعوية تأتي في إطار رؤية الدولة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، مع متابعة تنفيذها من خلال لقاءات دورية مع الأئمة والواعظات، وإتاحة تفاصيل الفعاليات عبر منصاتها الرسمية.

الأوقاف تطلق برنامجًا دعويًّا جديدًا من مسجد مصر على منصاتها الإلكترونية

كما أطلقت وزارة الأوقاف برنامجًا دعويًّا جديدًا عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك من مسجد مصر الكبير عقب ضمه دعويًّا وعلميًّا للوزارة، يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتعزيز التوعية الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وعملت وزارة الأوقاف على إعداد رسائل دعوية متنوعة ضمن هذا البرنامج، مستهدفة الجمهور بمختلف فئاته، تتناول الرسائل قضايا تهم المجتمع، مثل تعزيز القيم الأخلاقية، ودعم التماسك الأسري، ومواجهة الفكر المتطرف، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل فكريًّا وروحيًّا.



وتعتزم وزارة الأوقاف إطلاق العديد من البرامج الأخرى من مسجد مصر، تشمل برامج تدريبية للأئمة والدعاة، وندوات علمية، وفعاليات ثقافية، تسعى هذه المبادرات لتحقيق التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع وإبراز الصورة الحضارية للإسلام.

وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية

وفي سياق متصل عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا لمراجعة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.

استعرض الحاضرون -خلال الاجتماع- منصة الأوقاف، وآليات تشغيل المنصة، والخدمات التي ستقدمها، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، مؤكدين ضرورة أن تسهم هذه المنصة في نشر المحتوى الديني الموثوق.

وأكد وزير الأوقاف - خلال الاجتماع- أهمية المنصة في إطار التحول الرقمي، موضحًا أنها خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني.

كما استعرض الاجتماع -أيضًا- الجوانب التقنية والتشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث المستمر للمنصة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الأوقاف بضرورة العمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد تقديم دعم فني مستمر ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.