مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

تصدرت كفر الدوار تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب حادث مقتل شاب اتهم بالسرقة من بعض سكان مركز "أبو المطامير" بمحافظة البحيرة.

حكاية شاب اتهم بالسرقة فعذبوه وقتلوه

حكاية الشاب، المتهم بالسرقة والذي قتل بسبب التعذيب الذي وقع عليه، ويدعى عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، استقطبت العديد من نشطاء مواقع التوالي الاجتماعي، الذين طالبوا بـتفعيل القوانين الرادعة ضد السارق، وكل من ينتهكون القانون بقتل السارق دون اللجوء لتسليمه للشرطة.

والد الشاب المتهم بالسرقة يحكي الحكاية، فيتو



في البداية قال محمد عبد اللطيف، والد الشاب المتهم بالسرقة عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، ولقى مصرعه في كفر الدوار بأن من أمسكوا بنجله: "عذبوه طول الليل، وجاءوا في الصباح ووضعوه أمام البيت وكان قد توفى، طول الليل كانوا يعذبوا فيه حتى لما مات، وجاءوا به جثه هامدة أمام البيت".

وانخرط الأب في بكاء شديد، وقال: "في شرع مين يتم ربطه طول الليل ويتم تعذيبه حتى مات، فكرت ابني أغمي عليه، أخذته للمستشفى فقال ليّ الأطباء أنه متوفى، قتلوه حسبي الله ونعم الوكيل".

الأب يحكى عن تعذيب ابنه قبل وفاته

وحكى والد الشاب المتهم بالسرقة، والذي توفى بسبب التعذيب، أن ابنه تناول وجبة العشاء معه يوم الجمعة الماضية، بعد أذان العشاء وخرج ولم أعرف عنه شيء، حوالي الساعة السادسة صباحًا وجدت جيراني أحد العائلات قالوا ليّ إن ابنك سرق من عندنا فلترين سيارة، واحنا رابطين ابنك في البيت، وقال: "هما بيعذبوا فيه طول الليل، حتى توفى، وبعد نصف ساعة وجدت توك توك جاء وفيه أبني جثة هامدة، ورماه قدام البيت".

تعذيب شاب لاتهامة بسرقة فلتر سيارة، فيتو



وقال الأب "ليه ابني يموتوه عشان سـرق.. مش فيه قانون وحكومة ولا ديه غابة..طب كانوا كلموني والله كنت راضيتهم.. ابني غلط بس ربطوه 12 ساعة وقعدوا يضربوا فيه لحد ما مات وقالوا ده سـرق فلتر عربية".

النشطاء يطالبون بتفعيل القانون ضد منتهكيه

علق البلوجر آثر سلطان " فيه شاب من كفر الدوار ظاهر الأمر بيقول إنه سرق فلتر عربية علشان جعان.. حتى لا يوجد أي دليل على السرقة حتى الآن.. ولكن ما حدث أن البعض أمسك بالشاب وقام بصلبه لمدة 12 ساعة وقاموا بضربه حتى الموت، والسؤال هل دور الشعب معاقبة السارق أم تسليمه للجهات المختصه.. على مؤسسات الدوله اتخاذ إجراءات رادعه للحفاظ على القانون وهيبة الدولة..."

سرقة فلتر سيارة تتسبب في قتل الأهالي لشاب، فيتو

وقال البلوجر محمد عبد المعطي أبو ريان "هذا جور وتعد على حدود الله وعلى شرع الله وعلى القانون.. ليس دور الناس معاقبة بعضهم البعض دون الرجوع للقضاء فقد يكون ملابسات الحالة غير مفهومة لعامة الناس وقد تكون الدوافع غير واضحة يفهمها القاضي ويقدر الأمور.. ولأن ينجو الجاني من جرمه خير من أن يعاقب البرئ"

وعلق بعض النشطاء قائلين: "الناس بالغت فى رد فعلها تجاه الشاب المتهم بالسرقة، والبعض يبرر السرقته قائلين أنه كان جائع، وهناك من يقول "الرحمة فوق العدل"، لكن الذي تم سرقته من يرحمه، السارق لو عمل في أي عمل سيتمكن من جمع نقود حلال ليأكل، لكنه سار بقانون الغابة وسرق واستسهل السرقة، اليوم سرق حاجة بسيطة بكره يسرق حاجة أكبر ويبقى حرامى كبير هو استسهل السرقة، والناس استسهلت قتله بدل ما تسلمه للشرطة..."



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