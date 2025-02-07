في عز الضهر، لص يسرق حديد كورنيش فاقوس بالشرقية، ونشطاء: مريض نفسي (فيديو)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام لص وهو ممسكا بـ"بقطعة حديدية" أو مطرقة وبجواره جوال أصفر اللون وهو يسرق حديد سور كورنيش مركز فاقوس في محافظة الشرقية في وضح النهار، وأمام المارة مستغلا حركة مرور السيارات السريعة وانشغال السائقين في طريقهم دون تردد أو خوف.

نشطاء يتداولون مقطع فيديو لحظة سرقة كورنيش فاقوس

فيما أكد النشطاء أن المذكور يعاني مرضا نفسيا واعتاد التواجد في الشوارع والطرقات بالمركز لجمع الخردة والبلاستيك ومخلفات المنازل لبيعها قائلين:"نطالب بضبطه واقتياده لمستشفي أمراض نفسية وإخضاعه للعلاج حفاظا علي حياة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".

لص يسرق حديد كورنيش بالشرقية في عزالضهر،فيتو

فكه وباعه لتاجر خردة، ضبط بطل واقعة سرقة نعش الموتى بالشرقية

كشف مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية ضبطت جامع خردة تمكن من سرقة نعش للموتى بأحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق وذلك بعد تشييع جثمان أحد المواطنين من المسجد خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، أن المذكور، ويدعى"م.ع" جامع خردة ومقيم بنطاق الزقازيق وأنه أثناء تصادف مروره بجوار الجنازة تم استيقافه عن طريق أحد المارة لتوصيل النعش للمسجد مقابل أجر مادي، ولكنه اختفى بعد ذلك، وبتتبع كاميرات المراقبة أمكن تحديد مكانه وضبطه واقر بارتكابه الواقعة وبيع النعش بعد تفكيكه لأحد التجار (كونه مصنوع من الالوميتال) وارشد عنه وجرى التحفظ عليه لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه.

لص يسرق حديد كورنيش بالشرقية في عزالضهر،فيتو1

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة الشرقية صورًا تم التقاطها عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط أحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس مركز الزقازيق والتى ترصد لحظة قيام مجهول يستقل دراجة نارية (تروسيكل) بسرقة نعش الموتى الخاص بالمسجد.

وقال أحد المواطنين، إن أهالي القرية تفاجأوا بعدم وجود النعش في مكانه بالمسجد، لافتًا إلى أن العاملين قاموا بتفريغ وتحليل كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط المسجد واكتشفوا قيام سائق دراجة نارية (تروسيكل) بسرقته ومغادرة القرية..حسبي الله ونعم الوكيل فيه..هيروح من ربنا فين".

لص يسرق حديد كورنيش بالشرقية في عزالضهر،فيتو2

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

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