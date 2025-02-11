شركة عالمية تطلق مسابقة للترويج للمقاصد الأثرية المصرية إبريل المقبل

أعلنت العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مسابقتها العالمية "imagine IF" خلال شهر أبريل المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي، تحت شعار "استكشف جمال التراث المصري" والتي تهدف إلى الترويج للمقاصد الأثرية المصرية من خلال تسليط الضوء على التنوع الأثري الفريد في مصر بطرق حديثة ومبتكرة.

إطلاق المرحلة الأولى لشركة OPPO من مسابقتها العالمية

وتأتي رعاية الهيئة لهذه المسابقة في إطار جهود الهيئة لدعم المبادرات الإبداعية التي تساهم في إبراز التراث المصري العريق بأساليب تكنولوجية حديثة تتماشى مع التوجهات العالمية في الترويج للسياحة الرقمية، وتعزز التواصل مع الأجيال الجديدة من المسافرين والمستكشفين.

كما يأتي هذا التعاون بين الشركة بمصر والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم القطاعات المختلفة، وعلى رأسها السياحة، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

التصوير الإبداعي والذكاء الاصطناعي لعرض التنوع الأثري المصري

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية دعم مثل هذه المبادرات، لافتًا إلى أن مسابقة 'imagine IF' تمثل نموذجًا رائعًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الترويج السياحي لمصر بأساليب مبتكرة، حيث تعتمد المسابقة على التصوير الإبداعي والذكاء الاصطناعي لعرض التنوع الأثري المصري بطرق غير تقليدية، مشيرًا إلى أن الوزارة والهيئة تؤمن بأن هذه المبادرات تُسهم في إبراز جمال وتاريخ مصر لجمهور عالمي جديد، وتعزز من مكانتها كوجهة سياحية فريدة.

كما أعربت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة بالشركة العالمية بمصر، عن فخر الشركة برعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لهذه المسابقة وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الوطنية في قدرة التكنولوجيا على إحداث تأثير إيجابي في قطاع السياحة، حيث تهدف هذه المسابقة إلى تمكين المبدعين من تقديم رؤى مبتكرة حول المواقع الأثرية المصرية، مما يسهم في إعادة تعريف تجربة السفر والاستكشاف باستخدام التقنيات الحديثة.

وتُعتبر مسابقة "imagine IF" من أبرز المبادرات العالمية التي تهدف إلى تشجيع عشاق التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء مصر على إبراز جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، وكذلك تسليط الضوء على العلاقة بين حضارة مصر العريقة وكافة الحرف والفنون في مختلف المجالات، مما يساهم في الترويج للمواقع السياحية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شروط متعددة للتقديم للمسابقة، كما يمكن للمصورين المصريين الراغبين في المشاركة التقديم عبر الإنترنت من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع وضع الهاشتاج فور الإعلان عن البدء الرسمي للمسابقة في أبريل المقبل.

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