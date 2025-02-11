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سياسة

بـ 70 مليون يورو، النواب يوافق على قرض لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي العاشر

أعمال خط سكة حديد
أعمال خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس

 وافق مجلس النواب، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

مناقشة اتفاقية إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل، بحضور ممثلين عن الحكومة.

 

تفاصيل قرض إنشاء سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس

واستعرض النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي بقرض قيمته 70 مليون يورو، ومنحة 800 ألف يورو، لتدعيم القدرات للمستثمرين في العاشر من رمضان.

 

أهمية إنشاء سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس

وأوضح أنه من أهم المشروعات لتنفيذ الربط ين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية لتنمية قدرة منطقة العاشر من رمضان الصناعية، وتعظيم عمليات التداول داخل الموانئ، وكذلك الحد من تكدس البضائع.

 

ولفت إلى أن خط السكة الحديد يوفر وسيلة نقل آمنة لأهالي بلبيس وتسهيل وصولهم إلى المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية، وبما يسهم في الحد من الحوادث.

تفتصيل تنفيذ مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"

وكشف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم البدء في أعمال التنفيذ بمعرفة الشركات المصرية، وتم الانتهاء من 80% من المشروع.

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