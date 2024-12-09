رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول للترويج لمدينة الروبيكي عالميًّا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي على المستوى الدولي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المدينة كأحد أبرز المراكز الصناعية المتخصصة في صناعة الجلود.

طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وأعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال كلمته بالمناسبة، تسليم 21 مدبغة مكتملة المستندات لأصحابها اليوم، في خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية للمشروع. كما كشف عن طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة والتي تضم 43 مصنعًا كامل التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يتيح للمستثمرين فرصة التقديم بشكل إلكتروني.

تعزيز القدرات الصناعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأكد الوزير أن المرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي تستهدف تعزيز القدرات الصناعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة الجلود.

وأشار الوزير إلى أن التقديم للمصانع سيكون متاحًا خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الجاري، مع توفير مساحات مختلفة للمصانع لتلبية احتياجات جميع المستثمرين.

واختتم كامل الوزير تصريحاته بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم للترويج للمدينة في الخارج، ضمن جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الصناعية.

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