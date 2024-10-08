الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"معلومات الوزراء": إنشاء مصنع الضفائر الكهربائية في الروبيكي (إنفوجراف)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
ads

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (مصر تنشئ مصنعا جديدًا لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي).

تفاصيل مصنع الضفائر الكهربائية في الروبيكي

مصنع جديد للضفائر الكهربائية في الروبيكي بتمويل 40 مليون يورو ويوفر 3000 فرصة عمل، أطلع على هذا الإنفوجرافيك للمزيد من التفاصيل!
 

May be an image of ‎5 people and ‎text that says "‎ار_جمنا_دل_بامیاسدان مصر تنشئ مصنفا جديدًا لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي من المقرر إقامة المصنع وبدء الإنتاج خلال عام واحد بالشراكة بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني وشركة ليوني مصر باستثمارات 40 مليون يورو يستهدف زيادة حجم صادرات مصر من الضفائر الكهربائية بنسبة %50 والوصول بها إلى 240 مليون يورو سنويًا خلال عامي 2025 20269 سيوفر المصنع الجديد 3000 فرصة عمل مباشرة وعير مباشرة على مساحة 13 ألف متر مربع LEONI 新教料車 WWW.IDSC.GOV.EG أكتوار 4jigiSl.aclinllölia 2024 ១០១០០០‎"‎‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مصنع الضفائر الكهربائية مدينة الروبيكي

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يكشف الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري (إنفوجراف)

بالأرقام، معلومات الوزراء يبرز حجم الاستثمارات العربية المباشرة بمصر خلال 9 أشهر

معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" تنشر إنفوجرافا حول قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية

الأكثر قراءة

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

ولي العهد السعودي يكشف الحالة الصحية للملك سلمان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

حريق مصنع العاشر من رمضان، ارتفاع عدد المصابين لـ 9 حالات اختناق (صور)

وصول مرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية