"معلومات الوزراء": إنشاء مصنع الضفائر الكهربائية في الروبيكي (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (مصر تنشئ مصنعا جديدًا لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي).

تفاصيل مصنع الضفائر الكهربائية في الروبيكي

مصنع جديد للضفائر الكهربائية في الروبيكي بتمويل 40 مليون يورو ويوفر 3000 فرصة عمل، أطلع على هذا الإنفوجرافيك للمزيد من التفاصيل!

