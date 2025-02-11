"الإنتاج الإعلامي تشكر مؤسسات الدولة علي تعاونها في تصوير حلقة اليوتيوبر العالمي "مستر بيست"

تقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، بالشكر العميق وخالص التقدير لكافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة المصرية، لما قدموه من مجهودات لإنجاز وتصوير حلقة اليوتيوبر العالمي جيمي دونالدسون والمعروف بـ"مستر بيست" التي تم تصويرها داخل منطقة الأهرامات علي مدار خمسة أيام ولمدة 8 ساعات تصوير يوميًا، وحظيت بمشاهدة الملايين من المتابعين عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب، ما ترك عظيم الأثر لدي كافة المشاهدين علي مستوي العالم، الذين إنبهروا بما شاهدوه في مقطع الفيديو الذي تم تصويره بأعلي التقنيات المستخدمة، وبأعلي درجات الإحترافية وتحت إشراف لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي ، بحسبما جاء في بيان لها نشرته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتخص بالشكر , وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والآثار،وهيئة الأمن القومي، وإدارة المخابرات الحربية، وقطاع الأمن الوطني علي تعاونهم البناء مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وكل المساعدات التي قدموها سواء بتوفير طائرات الهليكيوبتر والدرون والتأمين وإستخراج الموافقات الأمنية والآثرية خلال تصويرالحلقة.

كما تتقدم المدينة بتوجيه عظيم الشكر لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس لمشاركته المتميزة بالمعلومات الآثرية الهامة، والجهد الكبير الذي بذله أثناء تصوير حلقة ميستر بيست داخل الهرم.

ولا يفوت مدينة الإنتاج الإعلامي من التعبير عن أسمي آيات الشكر للسادة المسؤولين بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ومطار القاهرة الدولي، وإدارة الجمارك الذين قدموا كافة التسهيلات الخاصة بخروج فريق العمل الأجنبي والذي وصل إلي نحو 70 فردًا بالإضافة إلي المعدات والأجهزة والكاميرات المصاحبة بكل سهولة ويسر، حيث أظهروا أعلي درجات الإحترافية في التعامل مع الوفد الأجنبي وبشكل يليق مع مستوي الحدث.

الجدير بالذكر أن لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار تصاريح الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد دون أي معوقات أو صعوبات إدارية، حيث تقدم اللجنة كافة الخدمات الإنتاجية والتسهيلات الجمركية واللوجستية، وتوفر المرافقة الأمنية وطائرات الهليكيوبتر والدرون أثناء التصوير في مصر.

وقد قامت اللجنة خلال الأربع سنوات الماضية بالإشراف علي تصوير أكثر من 70 عملًا روائيا من مختلف الجنسيات في العديد من المواقع الآثرية والمعالم السياحية بجمهورية مصر العربية .

وإذ تؤكد مدينة الإنتاج الإعلامي حرصها الكبير علي التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لجذب شركات الإنتاج العالمية للتصوير داخل البلاد وإبراز أهم المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية ووضع مصر علي الخريطة العالمية لتصوير الأفلام كأحد أبرز وأهم مواقع التصوير الدولية الجاذبة لصناع السينما في العالم .

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