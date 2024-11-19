الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ضيوف مهرجان "القاهرة السينمائي" يزورون مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيدون بإمكانياتها

مدينة الإنتاج الإعلامي،
مدينة الإنتاج الإعلامي، فيتو

في إطار إستراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي في دعم العلاقات مع المهرجانات السينمائية الكبرى، والتظاهرات الفنية على مستوى العالم، قام وفد من ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يضم نخبة من الشخصيات السينمائية العالمية المتخصصة، في مجالات صناعة السينما، من بينهم جون راكيش رئيس نقابة مديري مواقع التصوير الدولية، ومديري مواقع التصوير كلًا من إيان إيستر بروك، وأليسون إيه تايلور، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي بصحبة عدد من الإعلاميين والصحفيين الأجانب بالمهرجان، وذلك للتعرف عن قرب على إمكانياتها، وما تضمه من أستديوهات ومراكز فنية وتكنولوجية ومناطق تصوير مفتوحة، والإطلاع علي فرص التصوير السينمائي بها، والتسهيلات التي تقدم لشركات الإنتاج السينمائية العالمية، التي ترغب في تنفيذ أعمالها في مصر، من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة والتي تعد الجهة الرسمية المسئولة عن استخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة بتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا لنظام الشباك الواحد، الذي يتيح لهذه الشركات تنفيذ أعمالها السينمائية من مكان واحد وتحت إشراف اللجنة دون أي معوقات.

وقد قام الوفد بعمل جولة بالمدينة، شملت مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا عددًا من أحياءها ومنها حي لندن، ومنطقة عماد الدين، وحي جاردن سيتي، إضافة إلي زيارة ديكور مسلسل الحشاشين الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

كما زار الوفد مركز إحياء التراث السمعي والبصري، والذي يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم وحفظها للأجيال القادمة، واستمعوا لشرح تفصيلي لطريقة عمل المركز من القائمين عليه.

وفي نهاية الجولة أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما شاهدوه بالمدينة، من إمكانيات تكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، وبما تضمه من أستديوهات ومناطق تصوير مفتوحة تضاهي كبرى الاستديوهات العالمية الشهيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة الانتاج الاعلامي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي شركات الإنتاج السينمائية العالمية

مواد متعلقة

78 % زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثالث من 2024

أول رد من المهن السينمائية على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

هل طلب زيزو 100 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع الزمالك؟

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

منوعات

المزيد

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

المزيد

خدمات

المزيد

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية