بدر عبد العاطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية سيشل

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع "سيلفستر راديجوندي" وزير خارجية سيشل، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي والاستعدادات للقمة الإفريقية المقبلة.

تطلع مصر إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع سيشل

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تعزيز التشاور بين البلدين في القضايا المطروحة

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين في القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية المقبلة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للدول الإفريقية ودفع جهود التنمية المستدامة في القارة. وتباحث الجانبان حول سبل توحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، بما يعزز من وحدة وتماسك الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة.

تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية

كما تم الاتفاق على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التمثيل الإفريقي في المؤسسات الدولية.

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